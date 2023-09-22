22 сентября 2023 года на территории села Халфали Шушинского района, в разминированной зоне, разорвалась мина.

Об этом говорится в совместной информации МВД и Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

На территории, перешедшей под контроль Азербайджанской армии, на мине подорвался трактор, управляемый гражданским лицом, 1965 г.р., который занимался строительством дороги.

В результате разрыва мины тракторист получил легкое ранение, угрозы жизни нет.

Минирование территорий гражданского назначения еще раз показывает коварные намерения Армении против мирного населения, является проявлением террора против человечности.