10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, установленной диверсионно-разведывательной группой незаконных армянских вооруженных формирований с целью диверсии на путях снабжения наших подразделений на территории Агдамского района.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

После оказания первой помощи наш раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Опасности для его жизни нет.

В настоящее время саперными подразделениями проводится разминирование этой территории.

В последнее время наблюдается установка новых мин в массовом порядке на наших территориях остатками армянских вооруженных сил и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском экономическом районе, тем самым они продолжают политику минного террора против Азербайджана.