Позволим себе не позволить: ЮФФ и революция в футболе

В одном южном городе почему-то всегда считали, что там умеют играть в футбол. Легенда об этом передавалась из поколения в поколение. Не скажу, что вовсе не было поводов для ее возникновения. В середине и в конце 60-х годов прошлого века местная футбольная команда умудрилась взять «бронзу» в имперском первенстве. Но потом начались десятилетия провалов. Конца и края которым нет и после развала империи.

Каких только специалистов не привлекали в южный город для решения проблемы. В местных клубах играли «легионеры», чаще всего далеко не первой свежести. Как, к примеру, однофамилец известной японской марки авто и мотоциклов. Привлекались «легионеры» и в качестве тренеров сборной. Разные мелькали фамилии из разных же стран.

Неизменным был только результат их работы — сборная так и не вышла никуда из отборочной группы. Более того, чаще можно было видеть ее отчаянную борьбу за предпоследнее место в группе.

Но все это никоим образом не смущало руководство Южногородской федерации футбола ( ЮФФ).

Там продолжали делать вид, что ничего страшного не происходит. В принципе, где-то они были правы. Ситуация действительно была такой, что хуже было просто некуда. Последнее место в отборочной группе или предпоследнее — какая разница? Разве традиция поражений сборной, регулярные провалы южногородских клубов на европейской арене могли стать поводом для отставки ЮФФ? Конечно же, нет. Потому, что никто и никогда не покидал, образно говоря, Клондайк и Эльдорадо.

А именно как золотоносные жилы рассматривались должности в руководстве ЮФФ теми, кто ими обладал. И надо признать, что они соблюдали правила игры. Они всегда были на стороне руководства мирового и европейского футбола. То есть тех, кто позволял чиновникам из ЮФФ разрабатывать собственные Клондайк и Эльдорадо. Вот и сейчас, мы увидели пример выгодной верности. Продемонстрирован он был после того, как владельцы самых известных европейских клубных команд устроили бунт на корабле.

Шутка ли сказать, они удумали создать некую Суперлигу, включающую 12, а в перспективе 15 грандов европейского клубного футбола. Владельцы клубов позиционировали едва ли не как реформаторы. Они указывали на то, что мир меняется и футбол тоже должен меняться. Нужно удовлетворять интересы зрителей, болельщиков и ради этого, мол, можно пойти на обрезание. Речь шла, к счастью для нервно вздрогнувших, об обрезании времени футбольного матча ради увеличения зрелищности поединков.

Противники этой идеи подчеркивали ее несправедливость. Мол, этот жадный и бессердечный шаг станет катастрофой для низших лиг, для женского футбола и более широкого футбольного сообщества. Мол, турнир создают только для того, чтобы служить корыстолюбивым хозяевам, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках. В общем, все было очень похоже на речи Остапа Бендера, когда он выбивал средства у членов «Союза меча и орала».

Реальность же была куда прозаичнее. Руководители грандов европейского клубного турнира желали активнее участвовать в распоряжении коммерческими и вещательными правами. Ну а руководство европейского и мирового футбола, эти чиновники на огромных зарплатах, жаждали все оставить, как есть. И все бы это было не очень интересно для южногородцев, если бы не появилась новость о том, что руководство ЮФФ решило высказаться на сей счет.

Не буду пересказывать их заявление. Да и не важно это. Потому, что перед нами был тот самый случай, когда важнее не суть, а факт заявления. Он очень веселил. По сути, это была попытка не имеющего музыкального образования и вокальной школы юноши, который пел на застольях в кругу друзей и родных, получив от них же заверения в наличии у него таланта, рассуждать о том, кто был более великим тенором — Лучано Паваротти, Хосе Каррерас или Пласидо Доминго?

В южном городе с удивлением смотрели за позицией, образно говоря, владельцев самоката по поводу гонок «Формулы-1». С удивлением и с иронией. Потому, что прежде чем оценивать шаги владельцев величайших футбольных клубов, нужно добиться того, чтобы в твоей стране умели в него играть. А этого, увы, не было. И отношение к заявлению ЮФФ в футбольном мире было соответствующим. Его, по большому счету, не заметили.