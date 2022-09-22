22 сентября примерно в 02:00 подразделения вооруженных сил Армении предприняли очередную попытку совершить провокацию в Кяльбаджарском направлении, на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщает Минобороны, противник подверг обстрелу из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные в Кяльбаджарском направлении.

Заминировав ущелья на указанных территориях, диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась совершить налет на наши подразделения.

В результате ответных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник вынужденно отступил.

Отметим, что, распространяя дезинформацию о якобы имевшем место 21 сентября обстреле со стороны подразделений Азербайджанской Армии, армянская сторона пыталась тем самым создать почву для провокации, совершенной в ночное время.

Заявляем, что вся ответственность за очередную эскалацию на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.