Пожароопасный праздник: новогодняя атрибутика часто не соответствует требованиям безопасности

Новый год – один из самых любимых праздников, и большинство граждан, несмотря на то, что пандемия подпортила настроение, готовятся к его встрече. Помимо продуктов для новогоднего стола, многие закупаются новогодними украшениями и фейерверками для создания соответствующей ауры.

Но глава Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов заявил #, что в связи со снижением покупательной способности населения, спрос на товары, связанные с новогодней атрибутикой, в этом году снизился. Подорожания такой продукции, по его словам, не предвидится, так как по закону рынка цена повышается на то, что пользуется большим спросом. В этом году, как отмечает Гусейнов, намного меньше граждан будут приобретать непродовольственные новогодние товары, да и сам праздник пройдет гораздо скромнее, чем раньше.

Чтобы привлечь покупателей продавцы должны продавать больше недорогих, но в то же время качественных елочных игрушек и елок. Однако с качеством, как и в предыдущие годы, имеются проблемы. Ежегодно ССП выявляет некачественные елки и елочные игрушки, и от граждан по этому поводу поступает много обращений.

По словам эксперта, в ССП в связи с неудачной покупкой елки уже поступило одно обращение. Житель Сумгайыта пожаловался на то, что на днях приобрел елку с электрической гирляндой. Елка загорелась сразу же, как только была подключена гирлянда. Гусейнов подчеркнул, что периодически во время новогодних праздников фиксируются пожары по причине возгорания новогодних елок из-за неисправных гирлянд, свечей, а также из-за размещения возле елок электроприборов. Некоторые елки вспыхивают от малейшей искры, все зависит от того, из чего они изготовлены. Он призвал потребителей быть бдительными, не приобретать товары сомнительного качества и ни в коем случае не оставлять елку с горящими гирляндами на всю ночь и ложиться спать.

Глава СПП отметил, что большая часть «новогодних» товаров завозится в страну из Китая и России, а также из Индии. По его словам, если с игрушек и елок сходит краска, они имеют резкий неприятный запах, то от такой покупки стоит отказаться, так как она может быть опасна для здоровья из-за применения в производстве вредных веществ.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что, несмотря на пандемию, и экономический кризис, большинство семей не захочет лишать себя праздника, и потратится в зависимости от финансовых возможностей не только на стол, но и на новогоднее украшение дома. Многие уже все приобрели, чтобы не откладывать на последние дни. Он отметил, что продавцы не жалуются на объем продаж, ведь у определенной части населения накопились средства за счет того, что в последние месяцы деньги, кроме как на продукты и оплату коммунальных услуг, не на что было тратить.

«Новогодние елки и игрушки – покупка, которая прослужит много лет, но периодически их приходится обновлять. Сейчас на рынке неплохой выбор такой продукции, правда, цены на качественный товар «кусаются». Но многое зависит от места покупки. В городе в среднем елку высотой в 2 метра можно приобрести за 240-250 манатов, тогда как в Садараке она обойдется в 180 манатов. Если сравнить с прошлогодними показателями, то стоимость осталась примерно такой же с учетом инфляции», – сказал он.

По словам Агаева, население охотно закупается и пиротехникой, хотя ее сейчас на рынке меньше, чем в прошлом году. По-прежнему ее можно легко приобрести, а ведь запрет на продажу пиротехники действует аж с 2001 года, но, по сути, является формальным. В большом количестве такой товар завозится контрабандным путем. Эксперт считает, что накануне Нового года, немало такой продукции поступит в нашу страну из Грузии, которая имеет с Китаем открытые торговые отношения.