Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет уничтожен, если не примет условия Вашингтона по урегулированию конфликта.

Как сообщает #, Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет уничтожен, если не примет условия Вашингтона по урегулированию конфликта.

Президент США рассказал об этом во время выступления перед сторонниками в городе Сиракьюс штата Нью-Йорк.

«Скажу вам одно: всё, что касается Ирана, решится очень быстро. Так или иначе. Либо они отдадут нам всё, либо их существованию будет положен конец. И они это знают», — подчеркнул Президент США.