Пожар после взрыва в Бейруте еще не потушен, 10 пожарных пропали без вести

Не менее десяти пожарных пропали без вести при тушении возгорания, возникшего после взрыва в Бейруте. Об этом сообщил в среду губернатор города Марван Аббуд телеканалу OTV.

По его данным, пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях. Их также сопровождали три машины скорой помощи. Сотрудники сил гражданской обороны Ливана, которые продолжают работать над тушением пожара в Бейруте, пока не смогли справиться с огнем.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.