Позднее прозрение Авигдора Эскина

Эта история будет похлеще «Фауста» Гете. Есть такой израильский политолог Авигдор Эскин, который часто выступает на российских телеканалах. До недавнего времени он был известен как ярый критик Азербайджана и ярый же защитник Армении. Более того, в 2017 году МИД Азербайджана внес его в «черный список» из-за визита в Нагорный Карабах. Это было правильное решение. Ведь, каждый человек, посетивший Нагорный Карабах без разрешения официального Баку, становится персоной нон-грата в Азербайджане.

Авигдор Эскин посетил Нагорный Карабах 28 июня 2017 года и пробыл там, по его словам, «полтора дня», в течение которых провел ряд встреч. Это был его осознанный выбор и наша страна запретила ему въезд в свои пределы. И мы бы не вспомнили о нем вовсе, если бы Авигдор Эскин не поместил на своем Ютуб-канале видео, в котором сообщил о том, что неделю назад он взял полу-обет молчания в отношении комментирования войны в Нагорном Карабахе для армянских СМИ.

То есть, имеет место кардинальное изменение взглядов со стороны вчерашнего симпатика армянской стороны. При этом, по словам политолога, » с какой-то мужественной назойливостью ему продолжали писать гадости и мерзости разного рода люди оттуда». Оттуда, это из Армении. Им Эскин и ответил фразой» мы больше не разговариваем». Дал он и широкое объяснение причин такого рода собственного решения.

Эскин напомнил, что с первых дней начала войны в Карабахе он усиленно пытался донести до армянской и израильской общественности мысль о том, что нужно внимательно отнестись к турецкой угрозе. Также он напомнил о своих прежних заявлениях о необходимости изменения границ Азербайджана и Армении, которые в советское время «были установлены некими чертежниками». То есть, он признал, что до недавнего времени он говорил все то, что очень нравилось армянской стороне.

Но потом случилось непредвиденное, как заявил сам Эскин. Он возмутился фейком армянской стороны о том, что Израиль якобы поставлял оружие нашей стране после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября. Напомню, что Армения отозвала своего посла из Израиля для консультаций. МИД Армении объяснил решение поставками Азербайджану оружия из Израиля в свете боевых действий в Нагорном Карабахе. Официальный Ереван считает неприемлемыми поставки Израилем вооружений Баку, подчеркнула пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян. По ее словам, армянская сторона сообщала об этом израильским властям по дипломатическим каналам. «Я старался не обращать на это внимание», — указывает израильский политолог.

Но тут о себе решил заявить глава марионеточного режима в никем не признанной «НКР» Араик Арутюнян. Он высказал уверенность в том, что властям Израиля известно, что их беспилотники, проданные Азербайджану, используются в наступательных целях против «мирного населения «Арцаха»». О том , что нет никакого «населения «Арцаха»», ибо никто и нигде их не признает, А.Арутюнян не уточнял.

Но, из его рта вылетело то, что просто шокировало А.Эскина и многих иных в Израиле. «Конечно, они знают, и они продолжают поставлять и сегодня, что за этот геноцид несет ответственность и правительство Израиля — нации, которая сама пережила геноцид», — сказал Арутюнян. И добавил, что в мире правят деньги и эти шаги, предпринимаемые израильским руководством, являются еще одним доказательством того, что ради денег попираются не только человеческие, но и установленные Богом ценности.

«Я проследил за реакцией. Никто не попытался отмежеваться от него!», — возмутился А.Эскин поведением армянской стороны. После чего, он принялся иронизировать над А.Арутюняном, согласно выводам которого получалось, что на оккупированных РА территориях Азербайджана проживает 20 миллионов «жертв геноцида». «Разве война двух стран друг с другом называется геноцидом?», — недоумевает политолог. Ну а далее он говорит о том, что » с нашей стороны должен быть жесточайшим вам ответ, после чего с вами никто не будет разговаривать».

Эскин напомнил о том, что Израиль хотел установить дружественные отношения с РА, как только РА обрела независимость. «Но они даже не отвечали на запросы нашего МИД. Им нужна была какая-то «дорога жизни», — указал он, намекая на крен Армении в сторону Ирана. Эскин возмущенно напомнил также о том, что на протяжении всего этого периода РА открыто называла себя союзницей Ирана, а различные представители РА заявляли, что «они не обязаны считаться с интересами Израиля». Вспомнил он и о том, что Армения всегда голосовала против Израиля в ООН. «Так почему сейчас мы должны с ними считаться?», — вопрошает израильский политолог.

Он также вспомнил, что в РА героизируют Степана Затикяна, который был одним из организаторов серии терактов в Москве в 1977 году, в результате которых 7 человек погибло, а 37 было ранено. Эскин указал, что на суде Затикян сказал, что будет бороться с жидо-коммунистической властью. То есть, он признался, что готов убивать евреев. Вспомнил израильский политолог и про героизацию в РА Гарегина Нжде, который был пособником Гитлера. Наконец, он вспомнил о том, что героем Армении считается террорист Монте Мелконян. «В 1982 году он воевал против ливанских христиан и против Израиля вместе с ООП Ясера Арафата. Они стреляли в наших солдат», — указал Эскин.

Как видим, он привел просто огромное количество обоснованных претензий к армянской стороне. Факты действительно указывают на то, что «герои Армении» являются теми, кого в цивилизованном мире считают фашистами и террористами. К тому же, совершавших преступления против Израиля и открыто пропагандировавших антисемитизм. Странно при этом, что А.Эскин, зная столь много фактов о «героях Армении» и специфике отношений между РА и Израилем, на протяжении столь долгого времени не гнушался выступать на армянской стороне. Но, как видим, нынешняя война в Карабахе и поведение армянских политиков, слишком на многое и слишком многим открыли глаза. Нет ничего удивительного, что в РА уже ответили ему.

«Сейчас лицемерные политики в Израиле, в том числе и ранее полной ложкой хлебавшие из наших рук, изображают из себя обиженных за совершенно обоснованное обвинение в соучастии еврейского государства в новом Геноциде армян. Среди таковых обнаружился и Авигдор Эскин. Сейчас он несет просто чудовищную пошлость, гадость и глупость на своем Ютуб-канале, заявляя о прекращении всяких контактов с нами. Поразительно, насколько этот политический прохиндей, который в свое время буквально напрашивался в друзья Арцаха и Армении, сумел найти момент для омерзительного, с точки зрения морали и нравственности, «маневра». Я просто не знаю, что он теперь скажет своей жене. Как он будет смотреть в глаза женщине, народ которой подвергается новому Геноциду?! Осуществляемому, не устану повторять, при самой омерзительной поддержке Израиля, как бы ни пытались отрицать эту очевидную истину многочисленные эскины. Им не отмазаться от крови всех тех, кто гибнет ежедневно от оружия, продаваемого еврейским государством нашему врагу», — говорится в статье на сайте «Арменианрепорт» под говорящим названием «Месть, месть и еще раз месть!». Выводы из написанного там доджен сделать не только сам А.Эскин, но и многие иные политики, политологи и журналисты в Израиле. Да и не только там.