Акцизная ставка на сигареты повышается.
Как сообщает АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
Согласно проекту, акцизная ставка в размере 35 манатов на 1000 штук сигарет и их заменителей, изготовленных из табака, повышается до 38,5 манатов.
Также предлагается повысить акциз на 12,9 манатов до 14 манатов на табак и 1000 табачных изделий, потребляемых в результате нагревания (пара).