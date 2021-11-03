Акцизная ставка на сигареты повышается.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно проекту, акцизная ставка в размере 35 манатов на 1000 штук сигарет и их заменителей, изготовленных из табака, повышается до 38,5 манатов.

Также предлагается повысить акциз на 12,9 манатов до 14 манатов на табак и 1000 табачных изделий, потребляемых в результате нагревания (пара).