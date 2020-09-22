Повторят ли бывшие заключенные Азербайджана судьбу Жана Вальжана?

В романе Виктора Гюго «Отверженные», рассказывается о безработном юноше по имени Жан Вальжан, который для того, чтобы спасти свою семью от голода крадет хлеб в магазине. Жан Вальжана ловят и отправляют на каторгу. После освобождения он долгое время не может найти себе работу, и только встреча с добрыми людьми спасает его от совершения очередного преступления.

13 августа 2020 года в Министерстве юстиции в связи с внесенными изменениями в уголовное законодательство относительно декриминализации некоторых деяний было изучено около 1 000 дел.

В результате 100 осужденных были полностью освобождены от наказания. Сроки наказания 211 осужденных были сокращены или заменены на более легкие виды наказания.

Во времена существования СССР, государство несло ответственность за трудоустройство бывших заключенных, им не приходилось после освобождения думать о хлебе насущном.

Как сегодня решается вопрос трудоустройства бывших заключенных?

С этим вопросом мы обратились к руководителю отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мехману Садыхову.

«Вопросами трудоустройства бывших заключенных занимается Министерство труда и социальной защиты населения», — сообщил нам Мехман Садыхов.

Как заявил # глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения труда Фазиль Талыблы, лица, освобожденные из мест заключения, обеспечиваются работой местными управлениями занятости в предприятиях по квоте.

«Также создаются условия для участия лиц, освобожденных из учреждений по отбыванию наказания, в программах занятости», — сказал Фазиль Талыблы.

По словам заместителя председателя общества инвалидов по зрению Рейхан Джафаровой, сегодня очень трудно кого-нибудь трудоустроить по квоте.

«Предприятия просто не соблюдают квоту, установленную государством», — сказала заместитель председателя общества.

6 апреля 2020 года указом президента Азербайджана Ильхама Алиева некоторые заключенные старше 65 лет были освобождены от отбывания оставшейся части наказания.

Среди них был и уроженец Балакенского района Юсиф Укалаев.

Как сообщил нам Укалаев, вот уже пятый месяц он не может найти себе работу. «А работа мне очень нужна. В нашей семье шесть человек. А работает только моя невестка. Помогите мне найти работу», — попросил нас Юсиф Укалаев.

К сожалению, помочь с работой ни ему, ни другим заключенным, освобожденным из мест заключения, мы – журналисты не можем. Но чтобы бывшие заключенные вновь не угодили за решетку, только потому, что не смогли найти себе работу, проблемой должно заняться государство. Ведь никто не гарантирует, что они, как и Жан Вальжан, встретят хороших людей, которые помогут им заработать на кусок хлеба.