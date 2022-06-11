В Баку состоялась квалификация восьмого этапа сезона-2022 чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.

Как сообщает #, поул-позиция — у пилота Феррари Шарля Леклера.

Второй результат показал гонщик команды Ред Булл Серхио Перес, третий напарник Переса по Ред Булл, лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес по итогам заезда, показал седьмой результат.

Таблица результатов квалификации Гран-при Азербайджана:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,750.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,323.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,416.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,643.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,670.

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,762.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,858.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,932.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,547.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,618.

Не прошли в третий сегмент:

11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.43,398.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.43,574.

13. Эстебан Окон («Альпин») — 1.43,585.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.43,790.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.44,444.

Не прошли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,643.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.44,719.

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.45,367.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.45,371.

20. Мик Шумахер («Хаас») — 1.45,775.