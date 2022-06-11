В Баку состоялась квалификация восьмого этапа сезона-2022 чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.
Как сообщает #, поул-позиция — у пилота Феррари Шарля Леклера.
Второй результат показал гонщик команды Ред Булл Серхио Перес, третий напарник Переса по Ред Булл, лидер чемпионата Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес по итогам заезда, показал седьмой результат.
Таблица результатов квалификации Гран-при Азербайджана:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,750.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,323.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,416.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,643.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,670.
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,762.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,858.
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,932.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,547.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,618.
Не прошли в третий сегмент:
11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.43,398.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.43,574.
13. Эстебан Окон («Альпин») — 1.43,585.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.43,790.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.44,444.
Не прошли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,643.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.44,719.
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.45,367.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.45,371.
20. Мик Шумахер («Хаас») — 1.45,775.