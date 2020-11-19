Потуги сената Франции противоречат всем резолюциям и документам, принятым на международном уровне — Руфат Гулиев

Попытка сената Франции, связанная с голосованием по резолюции о независимости Карабаха, противоречит всем резолюциям ООН и тем документам, которые были приняты на международном уровне, в том числе по линии ПАСЕ и ОБСЕ, сказал # депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

Профессор заметил, что это расходится с международным правом и всеми принятыми договоренностями, а также международными и двусторонними обязательствами самой Франции.

«Как они собираются голосовать за документ, в корне противоречащий принципам международного права, установленным резолюциями Совета Безопасности ООН? Эта попытка противоречит всем резолюциям и документам, принятым Европарламентом, ПА Совета Европы, ОБСЕ», — объяснил Гулиев.

Ученый уверен, что в корне этого шага находятся далеко идущие экономические интересы:

«Даже не французское, а мировое армянское лобби пытается таким образом раскачать ситуацию и заложить основу того, чтобы в дальнейшем, используя решение Сената, давить на тандем Азербайджан -Турция и Россию с целью выторговать определенные экономические интересы в пользу Франции. При этом имеется ввиду не французский народ и государство, а армянское лобби, которое пытается заручиться этим рычагом, чтобы давить на Азербайджан для решения в свою пользу экономических вопросов, связанных с региональными магистральными и межконтинентальными проектами».

Президент Франции Эммануэль Макрон сильно зависит от армянского лобби, и принимая также во внимание армянские корни французского президента, антиазербайджанские шаги не являются случайностью. Действия сената направлены против Азербайджана, Турции и России, и являются подрывом международного уровня уважения, считает Гулиев: «Сегодня потуги принять такое решение преподносят нам как нечто, не имеющее исполнительной силы. Мол, резолюции сената Франции имеют рекомендательный характер. Однако в дальнейшем такое решение будет использовано для усиления давления, раскачки ситуации и попыток использования ее в собственных целях», — резюмировал он.

Р.S. Сенат Франции готовится 25 ноября рассмотреть проект резолюции, призывающей Париж признать независимость Нагорного Карабаха, сообщается со ссылкой на сенатора Брюно Ретайо. «25 ноября сенат рассмотрит резолюцию, предлагающую Франции признать Республику Арцах (армянское название Нагорного Карабаха — ИФ). Лишь такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции», — написал он в твиттере в среду.