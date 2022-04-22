Международный валютный фонд (МВФ) согласен с властями в Киеве насчет того, что потребности Украины в финансовой помощи составляют на данном этапе порядка 5 млрд долларов США ежемесячно. Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«5 млрд долларов США — это оценка Министерства финансов и, более широко, финансовых властей Украины, касающаяся того, в чем заключается их ежемесячный финансовый пробел в течение следующих нескольких месяцев. Наш персонал поработал над проверкой этой суммы. В целом речь идет о правильном порядке величины. Они (специалисты фонда — прим. ТАСС) подтвердили, что действительно в обозримом будущем, в следующие пару месяцев, будет требоваться такой объем [финансовой помощи], чтобы обеспечить выполнение Украиной своих функций, таких как выдача зарплат, пенсий, обеспечение социальных служб, поддержка вынужденных переселенцев и, конечно, погашение расходов, которые идут сверх нормальных трат, относящихся к войне», — сказала Георгиева. Она выступила на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

«Еще предстоит определить состав (денежных средств), чтобы заполнить этот пробел. Мы придерживаемся того взгляда, что максимально возможно следует предоставлять это из грантов, а не займов. Так как в ближайшем будущем Украина будет иметь драматичным образом сокращенные доходы (бюджета) и даже после войны столкнется с очень большим счетом, относящимся к восстановительным работам», — отметила глава фонда.

По ее оценке, Украина проделывает «отличную работу» в сфере макроэкономической политики и финансовой стабильности. «У них действительно есть прочные (валютные) резервы — порядка 29 млрд долларов США резервов. И они бы хотели защитить свою позицию в резервах, чтобы продолжать функционировать как экономика, на которую можно положиться — в глазах своего народа и международного сообщества, делового сообщества», — сказала Георгиева.

В представленном во вторник докладе о состоянии мировой экономики фонд прогнозировал сокращение ВВП Украины на 35% в 2022 году и отметил, что пока не считает возможным представить оценки на 2023 год.