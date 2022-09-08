17 июня украинские военные поразили ракетой «Гарпун» российский буксир «Василий Бех», который вез боеприпасы, вооружение и моряков Черноморского флота. Буксир выгорел и затонул вместе с зенитно-ракетным комплексом «Тор» на борту.

Противокорабельные ракеты «Гарпун» производства Boeing были переданы украинцам страной-союзником США, которую ЛаПланте не назвал. Ракеты были сняты с корабля союзника и установлены в кузове бортового грузовика. Второй грузовик служил «источником энергии», рассказал представитель Пентагона. «Сейчас происходят невероятные инновации, и мы недостаточно говорим об этом», — признал чиновник.

В середине июня Украина заявила, что приняла на вооружение «Гарпуны», предоставленные Данией. Через несколько дней появились сообщения о том, что украинские военные потопили российский корабль снабжения «Василий Бех». Через неделю Пентагон заявил, что Украина потопила этот корабль с помощью «Гарпунов».

В среду ЛаПланте заявил, что с тех пор украинские силы с помощью «Гарпунов» потопили еще один российский военный корабль. Он не сказал, что это было за судно.

В июне Вашингтон пообещал отправить Украине «Гарпуны» в рамках пакета вооружений стоимостью $1 млрд. (moscowtimes.ru)