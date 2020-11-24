Потомки Джавад хана, Хуршудбану Натаван и Аман хана Нахчыванского поздравляют Президента Азербайджанской Республики Господина Ильхама Алиева

Ваше Превосходительство, Глубокоуважаемый господин Президент,

В эти дни весь азербайджанский народ и наши соотечественники, проживающие в различных странах мира, испытывают чувство безмерной радости за свою Родину, за свой народ и за его достойного лидера!

Многолетняя борьба нашего народа с армянским фашизмом и силами, открыто и тайно поддерживающими его, победоносно завершилась благодаря Вашему умелому руководству и доблести Азербайджанской Армии!

Эта была борьба не только за освобождение захваченных территорий от многолетней оккупации, но и утверждение Азербайджана как государства, способного сказать свое слово и защитить себя, несмотря даже на постоянное давление многих мировых центров силы!

Начерченный великим Гейдаром Алиевым путь развития экономики и военной мощи страны в период Вашего 17-ти летнего правления был успешно пройден, Ваша политическая деятельность на мировых платформах, подобно гроссмейстерским ходам на шахматной доске, и блестящее руководство стратегией и тактикой боевых действий на полях Отечественной Войны обеспечили яркую победу над зловещими помыслами мирового армянства!

Эта победа не только открыла миллиону соотечественников дорогу для возвращения в родной очаг, но и навсегда похоронила мечту мирового армянства о создании «великой Армении» на чужих землях!

По этой причине азербайджанцы всего мира веками будут чтить Ваше имя как первого в истории народа полководца, отвоевавшего у захватчиков на поле боя захваченные территории, а все мировое сообщество как первого полководца, отбившего охоту у армянского фашизма на захват чужих территорий!

Мы, потомки Джавад хана, Хуршудбану Натаван, Аман хана Нахчыванского – члены Фонда Истории и Культуры «Джавад хан», поздравляем Вас с этой выдающейся и исторической победой, желаем Вам и членам семьи здоровья, счастья и благополучия!

Мы потомки тех, чьи имена навечно вписаны в историю нашей страны, верим и безгранично преданы Вам!

Да здравствует Азербайджан !!!