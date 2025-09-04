Владельцы приватизационных чеков (акций), долгие годы ожидавшие восстановления своих прав, обратились к интеллигенции страны, старейшинам правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЭА). AYNA.AZ представляет обращение:

«От имени семей, не продавших свои приватизационные чеки (акции) – выданные по Закону великим лидером Гейдаром Алиевым, мы обращаемся ко всем представителям интллигенции оказать содействие в безотлагательном возбуждении уголовных дел против ряда чиновников, пытающихся наввредить политике Верховного Главнокомандующего, господина Президента, и положить конец коррупции и враждебности к своему народу.

За последние несколько лет более 30 депутатов, десятки учёных-юристов, экономистов, учёных, старейшин партии «Ени Азербайджан» и сотни известных деятелей в различных областях обращались с просьбой защитить своих граждан от несправедливостей в отношении них через прессу и YouTube каналы. Однако депутаты Милли Меджлиса и сотрудники Администрации Президента, имеющие прямой доступ к господину Президенту, не предоставляют господину Президенту достоверную и полную информацию.

Всех представителей интеллигенции призываем внимательно ознакомиться с официальными документами государственных органов и преступными нарушениями законов, совершённых некоторыми должностными лицами, приложенными к настоящему обращению. Просим содействовать в возбуждении уголовных дел в отношении некоторых должностных лиц и судей, чтобы положить конец враждебности по отношению к господину Президенту и народу, а также помочь гражданам добиться устранения правовых ошибок, совершенных адвокатами и судьями. Эти действия олигархов- чиновников – не просто клевета по отношению к Президенту.

Согласно Конституции и законам, право собственности может быть прекращено только на основании правил, установленных законодательством, как и написано в указе господина Президента, то есть только на основании правил, указанных в Законе. Однако после 01.01.2011 года олигархи- чиновники НЕ ИСПОЛНИЛИ Указ господина Президента в порядке, установленном Конституцией и законами. Теперь же, заявляя, что «Господин Президент своим Указом изъял из обращения государственные приватизационные акции», они сознательно клевещут на господина Президента. Это согласно закону коррупционное преступление. Таким путем эти чиновники через некоторых судей хотят переложить ответственность за свои незаконные действия на главу государства.

По имеющейся у нас информации, некоторые должностные лица Администрации Президента даже оказывали давление на суды и судей, рассматривающих дело по этому вопросу. Мы считаем, что эта ситуация свидетельствует об их лицемерном отношении к господину Президенту и государству.

Уже 6 месяцев Административная коллегия Верховного Суда Азербайджанской Республики ведёт производство по делу № 2-1(102)-1781/2025. Мы уверены, что Верховный Суд сам проведёт объективное расследование данного дела и вынесет законное, обоснованное и, самое главное, СПРАВЕДЛИВОЕ решение. Таким образом, те, кто, основываясь на устно-ложной информации, предоставленной представителями Государственной службы по управлению государственным имуществом о том, что якобы «указом господина Президента из обращения изъяты приватизационные чеки», и кто хочет придать этой ложной информации юридическую силу вопреки Конституции и законам, а также те судьи и должностные лица, которые трактуют указ господина Президента по своему усмотрению, СОВЕРШАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, нарушая закон.

Как известно, прекращение права собственности законодательным актом, который ниже по юридическому статусу, чем закон, недопустимо. Данное дело рассматривается законодательством как коррупционное преступление.

Следует отметить, что в пункте 10 постановления Административной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики от 17.03.2023 г. по делу № 2-1(102)-581/2023 другого гражданина указано: «Апелляционный суд согласился с правовой позицией суда первой инстанции и дополнительно отметил, что срок обращения государственных приватизационных акций (чеков), распределенных среди граждан страны, определен до 1 января 2011 года.

После этого Указ о продлении срока обращения не был изменен, по крайней мере, по сей день нет законодательного акта по этому вопросу. Таким образом, в данном конкретном случае истец не воспользовался правом пользования выданными ему (его семье) приватизационными паями (чеками) до 1 января 2011 года, упустил эту возможность, и даже 10-летний срок исковой давности, установленный статьей 373.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, с того времени прошел. Истец, хотя должен был знать об этом, отнесся несерьезно к требованиям государственных актов, сохранил приватизационные чеки и, хотя оспариваемое производство было прекращено, и он уже утратил свое субъективное право на эмиссию, предъявил иск о возмещении причиненного ему ущерба к ответчикам за оставшиеся у него чеки.

Как следует из решения Верховного Суда, если бы приватизационные чеки были изъяты из обращения в соответствии с законом, они были бы уничтожены как не дающие имущественные права. То есть, самое главное, сам Верховный Суд прямо подтверждает, что чеки до сих пор не изъяты из обращения и право на повторное использование может быть восстановлено Указом, однако никакой информации об этом до сих пор не предоставлено. Таким образом, Верховный Суд в мотивировочной части своего решения прямо указал на возможность использования приватизационных чеков новым указом, подтвердив, что приватизационные чеки по-прежнему находятся в обращении.

Всем известно, что если это не так, то суды должны подтвердить, на основании какого закона приватизационные чеки были изъяты из обращения. В противном случае заявление Службы имущества и судей о том, что «Господин Президент своим указом изъял из обращения приватизационные паи (чеки)», является попыткой прямо обвинить господина Президента в нарушении закона – коррупционном преступлении, и оклеветать главу государства.

Уважаемые представители интеллигенции!

Просим вас помочь нам выявить этих людей, оклеветавших нашего господина Президента. Попытки очернить репутацию господина Президента посредством должностного произвола должны быть пресечены. Эти чиновники должны быть наказаны, чтобы это стало примером для других должностных лиц.

Господин Президент не юрист. Просим всех, кто имеет доступ к господину Президенту, немедленно сообщить об этом главе государства.

Следует отметить, что статья 1078-4 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики подтверждает, что государственные приватизационные акции (чеки) являются ценными бумагами и обладают имущественным правом. Государственные приватизационные акции (чеки), являющиеся в силу закона приватизационными ценными бумагами, изымаются из обращения в порядке, установленном Гражданским кодексом.

В Гражданском кодексе законом подтверждено, что данные акции (чеки) также являются имущественными правами, и их прекращение возможно только по закону и с предварительной выплатой компенсации, согласно Конституции Азербайджанской Республики. А именно, согласно части 1 статьи 13 Конституции Азербайджанской Республики, «Собственность в Азербайджанской Республике неприкосновенна и охраняется государством».

Несмотря на то, что статья 1078-27.1.5 Гражданского кодекса, предусматривающая изъятие ценных бумаг из обращения, гласит «в иных случаях, предусмотренных законодательством», на сегодняшний день НЕТ ИНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ, кроме предусмотренного Гражданским кодексом.

В решении судьи Бакинского административного суда, поддержанном судьями Бакинского апелляционного суда, говорится, что иски к Госкомитету по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и другим лицам об «устранении нарушений права собственности и права собственности на государственные приватизационные акции и другие» не считаются возможными.

Из мотивировочной части решений самих судов следует, что «судьи признают право собственности граждан на государственные приватизационные чеки, однако с момента изъятия приватизационных чеков из обращения в 2011 году граждане пропустили годовой срок возмещения ущерба и утратили свои права».

В ходе судебных заседаний представители Госимущества, не ссылаясь ни на один официальный документ, на словах утверждая, что господин Президент изъял из обращения государственные приватизационные чеки. Судьи же, тем не менее, приняли заведомо незаконное решение и стали соучастниками лжи и клеветы представителей Госимущества.

Обратите внимание: в Указе господина Президент не написано, что «чеки, не использованные к 1 января 2011 года, изымаются из обращения». Ведь изъятие из обращения — это прекращение права собственности, а это возможно только по закону. В противном случае это считается коррупционным преступлением.

Обратите внимание! Именно по этой причине в указе господина Президента четко указано, что приватизационные чеки должны быть изъяты из обращения в соответствии с правилами, установленными законодательством. Согласно законодательным актам, подписанным лично господином Президентом, полномочия по разработке правил изъятия ценных бумаг из обращения и контролю за их изъятием из обращения от имени Азербайджанской Республики ранее принадлежали Государственному комитету по ценным бумагам, затем Палате надзора за финансовыми рынками. Теперь эти полномочия принадлежат Центральному банку.

В соответствии с Гражданским кодексом при изъятии ценных бумаг из обращения – с момента объявления в СМИ срока предоставления компенсации — то есть процесс изъятия начинается с момента получения гражданами информации из печати о том, где и как они получат эту компенсацию. Несмотря на отсутствие в печати официального объявления государственного органа, ответственного за этот процесс, в период с 2011 по 2016 год, суды в своих решениях отмечали, что гражданами упущен годичный срок для получения компенсации.

Если не было никаких объявлений в прессе, если в прессе никогда не публиковалась официальная информация о том, где граждане получат эту компенсацию и в каком размере, как мог пройти этот срок?

В ходе судебных процессов ни судьи, ни представители Госкомитета по вопросам имущества не ответили на этот вопрос. Они МОЛЧА продемонстрировали своё намерение возложить вину за свои преступления на руководство страны.

Вся информация о государственных ценных бумагах имеет государственное значение и охраняется законом. В случае изъятия из обращения приватизационных чеков объявление об этом в соответствии с законом должно обязательно содержать информацию о размере компенсации, которую граждане могут получить по каждому приватизационному чеку, а также о том, по какому адресу – через какой банк, в какой форме (наличными или перечислением на счёт) граждане получат эту компенсацию.

Как указано в Указе господина Президента, государственные приватизационные чеки могут быть изъяты из обращения в порядке, установленном законодательством, то есть только по закону. Однако Закон не был исполнен – ничего из вышеперечисленного не было сделано. Всё это подтверждается следующим:

ВО-ПЕРВЫХ: Комитет по ценным бумагам, отвечающий за разработку правил изъятия государственных приватизационных чеков из обращения в соответствии с законодательством в 2011–2016 годах и контроль за их изъятием, чётко указал на своём официальном сайте, что приватизационные чеки не изымались из обращения в 2011–2016 годах.

В разделе «Вопросы и ответы» архива официального сайта Комитета по ценным бумагам в ответе на вопрос «Какие виды ценных бумаг в настоящее время находятся в обращении в Азербайджане?» указано, что «в обращении находятся такие ценные бумаги, как приватизационные чеки». Данная информация подтверждает, что в 2011–2016 годах приватизационные чеки из обращения не изымались.

Даже представители интеллигенции, представленные в группе «Приватизационные чеки» в Facebook и объединяющей 42 тысячи семей, неоднократно обращались в Комитет по ценным бумагам в 2011–2012 годах. В ответ им заявили, что приватизационные чеки не изымались из обращения. В Комитете сказали: «Не мучайтесь и не приходите, ведь Комитет по имуществу должен был в первую очередь официально обратиться в Государственный комитет по ценным бумагам, после того, как определит общее количество чеков, оставшихся в обращении, не используемых в качестве платёжного средства и подлежащих изъятию, а также защищенную от инфляции сумму каждого приватизационного чека, т.е его номинал в манатах».

Поскольку сумма компенсации составляет несколько миллиардов манатов, сначала её необходимо утвердить в государственном бюджете и выделить деньги. Только после этого Комитет по ценным бумагам подготовит порядок изъятия чеков из обращения, а затем в печати будет опубликовано объявление об изъятии чеков из обращения.

ВТОРОЕ: В 2017 году в 2 официальных ответах на письмо, направленное Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики в Палату по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, которая отвечает за законный вывод из оборота приватизационных чеков, на основании обращения граждан, Палата по надзору за финансовыми рынками написала, что «Несмотря на прекращение использования государственных приватизационных долей (чеков) в качестве средства платежа в январе 2011 года, правила, отражающие порядок вывода из оборота государственных приватизационных долей (чеков), до сих пор не определены, в связи с чем предусматривается, что государственные приватизационные доли, не использованные в качестве средства платежа в ходе приватизации государственного имущества к 1 января 2011 года, в дальнейшем будут выводиться из оборота».

ТРЕТЬЕ: Если бы приватизационные чеки были изъяты из обращения в установленном законодательством порядке, как написано в Указе господина Президента, хотя бы одна из сотен тысяч семей, не продавших свои чеки и сохранивших их, получила бы компенсацию. Об этом знали бы депутаты, утверждавшие бюджет.

На приёме у руководителей департаментов Центрального банка, юристов по профессии, Мурада Мамедова и Юсифа Мамедова, которые заявили представителям группы «Приватизационные чеки», что государственные приватизационные чеки не изъяты из обращения и что до сих пор в прессе не было официальных объявлений об изъятии приватизационных чеков. Более того, оба сказали, что у их семей всё ещё есть приватизационные чеки. Они заявили, что «если бы чеки были изъяты из обращения по закону, как написал господин Президент, мы бы узнали об этом первыми и получили бы компенсацию первыми».

Оба юриста ранее возглавляли подразделения Комитета по ценным бумагам и Агентства по надзору за финансовыми рынками, которые в соответствии с законодательством отвечают за разработку и реализацию нормативных актов по изъятию чеков из обращения. Они также отметили, что все официальные письма и ответы государственных органов в обязательном порядке регистрируются в Государственном реестре ценных бумаг в соответствии с законодательством и хранятся в государственных архивах.

Внимание!

Согласно статье 1078-27.3 Гражданского кодекса, информация об изъятии ценных бумаг из обращения (за исключением изъятия в результате оплаты) должна быть опубликована в официальных средствах массовой информации в течение семи рабочих дней со дня внесения Центральным банком Азербайджанской Республики соответствующей записи в государственный реестр ценных бумаг.

Статья 1078-27.5. Изъятие ценных бумаг из обращения осуществляется после публикации соответствующей информации.

Статья 1078-27.6. Правила изъятия ценных бумаг из обращения определяются Центральным банком Азербайджанской Республики.

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. Статья 62.3. Правило, предусмотренное статьей 62.2 настоящего Закона, не распространяется на случаи, когда заинтересованное лицо не получило административный акт или получило его с опозданием. В случае, если заинтересованное лицо утверждает, что оно не получило административный акт или получило его с опозданием, доказываниее факта и срок представления ему административного акта возлагается на административный орган.

Статья 62.4. В случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, письменный административный акт публикуется в средствах массовой информации. Административный акт считается опубликованным по истечении 10 дней со дня его опубликования.

Если же этого не произошло, то чиновники Комитета по вопросам имущества хотят переложить ответственность за свои преступления на вышестоящее руководство.

Преступлением против Президента и Народа является то, что судьи Бакинского административного суда и Апелляционного суда, нарушая законодательство, толкуют Указ Президента по своему усмотрению, то есть так, как будто чеки изъяты из обращения не законом, а Указом Президента, а решение выесено на основании устного заявления, не опираясь на какие-либо юридические факты или официальные документы.

Если приватизационные чеки были изъяты из обращения, необходимо обосновать, на основании какого закона они были изъяты. Все юристы прекрасно знают, что изъятие чеков из обращения указом определяется в законодательстве как коррупционное преступление. Поэтому важно разоблачить и наказать тех, кто хочет свалить вину за преступления олигархов-чиновников на Господина Президента и подвести под эту ложь юридическую основу. Предательство и намерения этих олигархов-чиновников – перенаправить ненависть и проклятие народа и владельцев чеков от себя на главу государства.

ЧЕТВЁРТОЕ: Если бы приватизационные чеки были изъяты из обращения, то есть, если бы право собственности на них было прекращено указом, внёс бы господин Президент изменения в Указ № 383 от 10 августа 2000 года «Об утверждении II Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике» Указом № 1933 от 28 декабря 2022 года?

Эта поправка гласит: «4. Министерству экономики Азербайджанской Республики: создать в рамках законодательства необходимые условия для использования государственных приватизационных паёв (чеков) и государственных приватизационных опционов».

Данный Указ в очередной раз подтверждает возможность повторного использования приватизационных паев (чеков) на основании другого законодательного акта, то есть приватизационные чеки не изъяты из обращения Законом. В то же время, согласно новому Указу Президента, Министерство экономики подготовит новый Закон о приватизации и представит его на рассмотрение Милли Меджлиса в 2025 году.

Таким образом, Новый закон о приватизации планирует вновь ввести приватизационные акции (чеки) в качестве платёжного средства. Просто использование ценных бумаг (скорее всего, указом по важным причинам) в качестве платёжного средства временно приостановлено – пока что.

Мы предполагаем, что вскоре, с принятием БОЛЬШОГО закона о приватизации, чеки будут установлены по НОВОЙ цене, защищённой от инфляции, и снова будут использоваться в обращении в качестве платёжного средства. То есть, если бы приватизационные акции (чеки) были изъяты из обращения в соответствии с законодательством, господин Президент никогда бы не издал такой указ.

Дорогие представители интеллигенции!

Долг всех граждан, любящих своего Президента, — искоренить преступления против господина Президента и народа, массовые нарушения имущественных прав граждан и судебные ошибки. Однако некоторые судьи, в сговоре с чиновниками-олигархами, совершают преступления, пытаются оклеветать господина Президента и дискредитировать его.

Враждебность по отношению к господину Президенту и народу должна быть остановлена. Господин Президент не изъял приватизационные чеки из обращения. Потому что господин Президент делегировал эти полномочия другим высшим государственным органам посредством подписанного им закона.

Граждане, не продавшие приватизационные чеки, обратились с обращением в Генеральную прокуратуру и 17 других государственных органов с просьбой:

Во-первых, если выяснится, что официальные документы и официальная информация в компьютере, выданная двумя высшими государственными органами, подтверждающие, что представленные ими в суды государственные приватизационные чеки не были изъяты из обращения, и доказывающие, что господин Президент был оклеветан, являются ложной или мошеннической информацией, то следует возбудить уголовное дело в отношении чиновников, работавших в этих двух высших государственных органах и ныне живущих, в том числе Руфата Асланлы, которые совершили преступление, обманывая граждан.

Во-вторых, обеспечить возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц Службы государственного имущества, которые, предоставляя ложные сведения в судебных заседаниях, иными словами, совершая преступное деяние, клевещут на господина Президента и пытаются очернить его имя и достоинство, а также всех должностных лиц, которые направили их для предоставления этих ложных сведений в судебных заседаниях, включая главу Службы государственного имущества Метина Эйнуллаева.

В-третьих, возбудить уголовное дело в отношении судьи Бакинского административного суда Эмина Абдуллаева и судей Бакинского апелляционного суда Рашида Самедова, Хаялы Джамиловой и Эльвина Алиева, которые вынесли заведомо несправедливое решение, опираясь на устную устной информацию, предоставленную представителями Государственной службы по вопросм имущества, не имея при этом никакого юридического основания.

В-четвёртых, согласно полученной нами информации, некоторые должностные лица Администрации Президента оказывают давление на суды и судей, рассматривающих дело по данному вопросу. В связи с этим мы просим Администрацию Президента, дать указание судам, провести расследование и обеспечить привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, пытающихся очернить имя господина Президента. Учитывая высокую вероятность причастности к этому преступлению некоторых чиновников Администрации Президента, мы настоятельно призываем представителей интеллигенции, имеющих непосредственный доступ к господину Президенту, лично сообщить господину Президенту об этих преступлениях.

Дорогие представители интеллигенции!

Среди ваших друзей и родственников, вероятно, есть те, кто не продал свои чеки, веря в наше законодательство, государственность и обещание народу Великого Лидера Гейдара Алиева. Ответы на эти вопросы должны волновать каждого:

Когда в СМИ было объявлено о размере компенсации, которую получат граждане за изъятие из обращения чеков, являющихся государственными ценными бумагами, после их использования в качестве средства платежа в соответствии с Законом — Гражданским кодексом, и в каком банке они могут ее получить?

2) Средства, выделенные как компенсация имущественных прав, составляют миллиарды манатов. Если ни один манат из этих средств не был выдан ни одному гражданину, куда делись эти миллиарды?

P.S. Мы все прекрасно знаем, что никакого объявления не было. Ведь если бы средства были выделены в соответствии с Конституцией и законами, хотя бы один депутат об этом знал.

Автор: Айдын Герай