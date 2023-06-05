МИД Ирана подтвердило информацию о возобновлении работы посольства Исламской Республики в Эр-Рияде с 6 июня. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства, отмечается, что процесс реализации двусторонних соглашений между Исламской Республикой Иран и Саудовской Аравией о восстановлении отношений достиг своего завершения. В связи с этим, посольство Ирана в Эр-Рияде, генеральное консульство в Джидде и постоянное представительство при Организации исламского сотрудничества будут официально открыты 6 июня и 7 июня соответственно.

Это заявление подтверждает важный шаг в направлении нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Возобновление работы посольства Ирана в Эр-Рияде будет способствовать облегчению дипломатических контактов и содействию в различных сферах сотрудничества между двумя странами. Это отражает стремление к диалогу и разрешению проблем, что может иметь положительное влияние на региональную стабильность и сотрудничество в Ближнем Востоке.