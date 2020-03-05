«Поток» могут и заморозить

В последние дни наблюдается новая активизация действий вокруг проекта российского газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море. И не последнюю роль в противодействии его реализации пытается играть Украина.

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, находящийся в столице Америки, сообщил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, направленных на срыв строительства трубопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

«Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода. Как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов. Однако возможность существует, и мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв», — сказал Коболев, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

«Я считаю, что санкции против «Северного потока – 2» — это один из главных шагов, который был предпринят. Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении», — заявил Коболев.

В свою очередь директор аналитического центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер отметил, что в отсутствие санкций США против «Северного потока – 2» подписание соглашения о продлении на пять лет транзита газа через Украину с «Газпромом» было бы сорвано.

«Если «Газпром» использует свои рычаги воздействия на Украину или Европу и нарушит транзитную сделку, США должны будут напрямую подвергнуть санкциям «Северный поток – 2», в том числе в отношении закупок у «Северного потока – 2», – такое мнение высказал Ричард Морнингстар, который был послом США в Азербайджане и ЕС.

А пока идут обсуждения в Вашингтоне, судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может принять участие в завершение укладки газопровода «Северный поток — 2», направляется в египетский город Суэц. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder. Ожидаемая дата прибытия в порт 25 марта. По данным портала, ранее в феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке.

Появления этого корабля в Балтии очень ждут в Москве. Но ей приходится мириться и с не очень веселыми новостями с места событий. Буквально на днях два из трех судов-камнеукладчиков покинули место стройки балтийского газопровода. Кроме Rockpiper, на маршруте «Северного потока — 2» остались только суда-инспекторы, которые завершают исследования трассы газопровода.

То есть, иностранные суда снова покидают «Северный поток — 2». По данным навигационного портала Marinetraffic, первым ушел крупнейший в мире камнеукладчик Stornes. Он возобновил работы на газопроводе, шведском участке, 21 февраля, однако пробыл на трассе не более недели. Судно ушло в норвежский порт Джелса, а сейчас движется в направлении британского Бродика в Северном море, передает EADaily.

Следом за Stornes «Северный поток — 2» покинул и камнеукладчик Nordnes, который вел работы в финских водах. Сейчас судно находится уже в нидерландском Влиссингене.

Rockpiper — единственный камнеукладчик, который продолжает работы на «Северном потоке — 2». Это судно специального назначения находится в управлении нидерландской Boskalis, а принадлежит кипрской оффшорной компании BW Marine Cyprus. В проекте «Северного потока — 2» оно участвовало, судя по материалам правительства России и данным портала Vesselfinder, и в прошлом году. И причин, почему камнеукладчики продолжали работы, может быть несколько. Во-первых, в отличие от трубоукладчиков компании Allseas, от судна специального назначения не зависит завершение строительства газопровода. Во-вторых же, от засыпки гравием уже уложенного участка газопровода может зависеть безопасность как самой магистрали, так и окружающей среды.

Но основной проблемой по достройке «Северного потока — 2» остается отсутствие на трассе трубоукладчиков. Pioneering Spirit и Solitaire и суда снабжения швейцарской компании Allseas прекратили работы за несколько часов до того, как Дональд Трамп подписал 21 декабря законопроект о военном бюджете США, в который включили санкции против участников «Северного потока — 2». Позже судовладелец Allseas заявил, что трубоукладчики больше не будут участвовать в достройке балтийского газопровода.

А своих таких судов у России нет. Надежды на «Академик Черский» тоже довольно призрачны, как ранее признавали многие эксперты.

Другими словами, конкретика в сроках запуска донного газопровода становится все более туманной, если не сказать больше. И понятно, что решающее слово теперь будет не за Россией. Либо Германия встанет горой, либо США добьются заморозки этого проекта.