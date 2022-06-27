Украинские защитники уничтожили уже 35 тысяч оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери врага с 24 февраля по 27 июня ориентировочно составляют:

личного состава — около 35 тыс. (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 тыс. 552 (+20), боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 687 (+28), артиллерийских систем – 771 (+7), РСЗО — 243 (+0), средств ПВО — 101 (+2), самолетов – 217 (+0), вертолетов – 184 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 636 (+6), крылатых ракет — 139 (+0), кораблей/катеров — 14 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 2 тыс. 575 (+11), спецтехники — 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.