«Жители Кабула сообщают, что «Талибан» уже начал «прочесывать» дома в некоторых районах, записывая имена и разыскивая людей из своего списка. Уже есть сообщения о целенаправленных убийствах и мародерстве в городе. Жители Кабула живут в абсолютном страхе сейчас», — добавил он.(РИА Новости)