Движение «Талибан» уже начало поиск людей по домам с целью расправы, жители Кабула живут в ужасе, заявил на заседании СБ ООН постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай.
«Мы вновь стали свидетелями того, как «Талибан» нарушил свои обещания и обязательства. Мы видели ужасающие картины массовых казней талибами военных и целенаправленных убийств гражданских лиц в Кандагаре и других больших городах», — сказал Исакзай.
«Жители Кабула сообщают, что «Талибан» уже начал «прочесывать» дома в некоторых районах, записывая имена и разыскивая людей из своего списка. Уже есть сообщения о целенаправленных убийствах и мародерстве в городе. Жители Кабула живут в абсолютном страхе сейчас», — добавил он.(РИА Новости)