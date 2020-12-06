Посольство Украины в Польше возмутилось календарем с российским Крымом

Посольство Украины в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за календаря на 2021 год, в котором Крым обозначен как часть России. Как передает strana.ua, посла Андрея Дещицу возмутила надпись «Российская Федерация» рядом с изображениями крымских мечетей.

Под его давлением религиозное объединение мусульман Польши удалило эту надпись из электронной версии календаря. Но теперь украинскую сторону не устраивает, что слова «Российская Федерация» не были заменены на «Украину». Также Дещица потребовал, чтобы всем получателям бумажной версии календаря разослали письма, в которых бы утверждалось, что Крым принадлежит Украине

Не получив ответа, посол направил ноту протеста в МИД Польши(rg.ru)..