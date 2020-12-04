Посольство Турции выразило соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны

Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с шехидами в Отечественной войне, сообщает Trend со ссылкой на публикации, размещенные на страницах посольства в социальных сетях.

«Чтим светлую память 2783 братьев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, желаем скорейшего исцеления раненым братьям, и помня, что Азербайджан и Турция — один народ, два государства, еще раз подчеркиваем, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном», — говорится в публикациях.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению личности 103 погибших военнослужащих методом анализа ДНК.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Принимаются необходимые меры по их поиску для информирования их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души всех шехидов и скорейшего исцеления раненым военнослужащим!