Белорусское посольство в Брюсселе приостановило прием посетителей по консульским вопросам после поджога входа в здание. Об этом сообщается в среду на сайте диппредставительства.

«С учетом совершенного неизвестными поджога здания посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел 8 августа, пожар оперативно потушили. Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз призвал власти Бельгии найти и привлечь к ответственности виновных в поджоге.