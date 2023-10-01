При поддержке Министерства Культуры Азербайджанской Республики и организации Азербайджанского Государственного Агентства по Кино (APKA) совместно c Азербайджанской Анимационной Ассоциацией дан старт приему заявок на Программу Развития Аниматоров (Animator’s Accelerator) в Центре образования и инкубации культурных и творческих индустрий.

Как сообщили # в пресс-службе министерства культуры, 8-недельная программа обучения призвана повысить квалификацию местных аниматоров и обеспечить освоение профессиональных навыков в соответствии с мировыми стандартами.

Программа предусматривает обеспечение успешных участников рабочими местами и возможностью участия в международных проектах.

Обучение будет проводиться под руководством Мэттью Лайона ﹣ креативного директора анимационной студии “Lakeside”. Его работы успешно представлены на международных платформах, включая «Netflix» и «Apple TV», и получили признание зрителей по всему миру.

Регистрация продолжится до 8 октября.

Желающие принять участие в программе обучения могут отправить свое резюме и фильмографию (если есть) на адрес электронной почты: [email protected]

Цель программы обучения «Animator’s Accelerator»﹣представление местных креативных и профессиональных аниматоров на мировом уровне, призвана способствовать развитию азербайджанского анимационного сектора.

Программа реализуется в соответствии с Планом мероприятий по 1.1.14 подразделению «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденному Указом Президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2022 года № 3378.