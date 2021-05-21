Посольство Азербайджана в России обратилось к соотечественникам, проживающим в этой стране

Посольство Азербайджана в России обратилось к нашим гражданам, проживающим в этой стране.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в связи с заявлением первого заместителя министра внутренних дел, генерал-полковника полиции Александра Горового от 16 апреля 2021 года по вопросу мигрантов, незаконно проживающих на территории Российской Федерации, посольство обратилось к гражданам Азербайджана, относящимся к этой категории.

«Граждане Азербайджанской Республики с целью урегулирования своего правового положения на территории России до 15 июня текущего года должны обратиться в отделы по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел в регионах и городах по месту фактического пребывания. Легализация их статуса на территории России будет осуществлена после уплаты соответствующего штрафа (около 5 000 рублей) или сбора, установленного российским законодательством. Посольство рекомендует нашим гражданам, находящимся в России, обратиться по месту пребывания в кратчайшие сроки», — говорится в обращении.