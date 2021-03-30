Посольство Азербайджана в РБ о Дне геноцида азербайджанцев

31 марта в Азербайджанской Республике отмечается День геноцида азербайджанского народа, произошедшего в 1918 году. Вот уже 103 года Азербайджан отмечает этот день со скорбью на душе. Вопиющие факты массовых убийств, репрессий и изгнаний азербайджанского народа со своих родных земель можно считать одной из трагичных страниц ХХ века. На исконно исторических землях Азербайджана четко виден след армянского шовинизма, бредящего идеей создания «Великой Армении».

Азербайджан – страна с древней историей и богатой культурой. Географическое расположение страны на стыке Востока и Запада, прохождение через ее территорию важнейших торговых путей, богатая природа и плодородная земля всегда считались привлекательными для недругов, а народ Азербайджана на протяжении всей истории выступал против тиранов, что завершалось гонениями, репрессиями и геноцидом. Новая и новейшая история страны не стали исключением.

Начиная со второй половины ХIХ века, армяне для осуществления идеи создания «Великой Армении» путем захвата определенных территорий Османской империи, Грузии и Азербайджана стали формировать шовинистические партии за рубежом, среди которых можно выделить «Гнчаг» (1887, Женева), «Дашнакцутюн» (1890, Тифлис), организацию «Союз армянских патриотов» (1895, Нью-Йорк) и другие.

В начале ХХ века в России началось революционное движение за конституционную монархию, которое завершилось волной революций по всей территории империи, в том числе и в Баку в 1905-1907 гг. Воспользовавшись этими процессами, армяне совершили планомерные акты резни и массового выселения азербайджанцев из городов Баку, Шуша, Зангезур, Иреван, Ечмиадзин, Нахчиван, Ордубад, Джаваншир и Газах. Еще в 1905-1906 годах армянами было уничтожено 200 азербайджанских сел в Иреванской и Гянджинской губерниях и 75 сел в уездах Шуша, Джабраиль и Зангезур.

В марте-апреле 1918 года в Шемахинском уезде было разрушено 58 сел, в Губинском уезде 122, в нагорной части Карабаха более 150, в Зангезурском уезде 115. В марте-апреле 1918 года в городах Баку, Шемахе, Губа и Лянкяране армянами было убито свыше 60.000 азербайджанцев, разграблены их дома, изггнаны десятки тысяч человек с родных земель. С 18 по 25 марта 1918 года только в Баку было убито более 30 тысяч азербайджанцев. Над населением, без различия пола и возраста, учинена жесточайшая расправа. В одном из многочисленных обращений иреванских азербайджанцев указывается, что в этом историческом городе азербайджанцев и вокруг него в короткий срок было разрушено 88 сел, сожжено 1920 домов, убито 13197 человек (газета «Ашхадавор» (Труженик), №231, 2 ноября 1919 г.). Все эти действия в годы советской власти армяне маскировали под видом борьбы с «контрреволюционерами» во главе с С.Шаумяном.

Создание Азербайджанской демократической республики 28 мая 1918 года смогло остановить армянский геноцид против азербайджанского народа.

В 2007 году в городе Губа при строительстве стадиона было найдено место массового захоронения. После обследования авторитетными зарубежными и азербайджанскими специалистами, было доказано, что найденное захоронение – это останки жертв мартовских событий 1918 года, учиненных армянскими националистами, выступавшими в тот период под флагом революции. В настоящее время изучение места захоронения продолжается. В последние годы, благодаря возможностям, предоставленным независимостью, подлинная правда об этих событиях доводится до внимания мировой общественности.

Геноцид азербайджанцев в марте 1918 года, наряду с геноцидом в Ходжалы в 1992 году, был одним из самых кровавых в истории Азербайджана, .

Как мы видим, события 1918 года и начала 90-х годов очень похожи, и являются планомерными звеньями одной цепи, хорошо продуманным долгосрочным планом против азербайджанского народа, который осуществлялся на протяжении последних 250 лет.

Безнаказанное преступление всегда служит прецедентом для более тяжких преступлений. А это преступление было совершено против миллионов людей. До тех пор, пока не будет дана политико-правовая оценка любым актам вандализма, сепаратизма, национализма и терроризма, будущее человечества находится в опасности.

Историческое искажение и недопонимание истории, пропаганда национальной исключительности и национальный эгоизм, вбитый в голову армянскому обществу, пока не позволяет понять, осознать ущербность политики национализма и ненависти.

В течение 44-дневной отечественной войны, после очередной провокации армянской стороны, Азербайджанский народ обеспечил исполнение 4-х резолюций Совета Безопасности ООН (№822, 853, 874 и 884) и восстановил свою территориальную целостность.

Независимость и суверенитет, признание мировым сообществом территориальной целостности Азербайджанской Республики, широкие экономические возможности, стратегически важное географическое расположение – все это коренным образом меняет ситуацию сегодня. Суверенитет Азербайджана больше никогда не даст возможность близко подойти к пересмотру границ и территорий, тому, о чем мечтают Армянские псевдонационалисты.

Если армянская сторона хочет благополучия и процветания, она должна научиться договариваться со своими соседями, в том числе и с Азербайджаном. Именно в этом будущее армянского народа, все остальное может оказаться пагубным.

Складывается впечатление, что власть и оппозиция Армении не желает благоденствия своему народу и подводят его к пропасти. Очевидно, что все, что предлагает Россия и Азербайджан в плане открытия транспортных коридоров, коммуникаций, энергетических проектов – все это может способствовать процветанию армянского государства и долгосрочному миру.

В условиях борьбы за власть, люди не могут реально оценить ситуацию. Осознание реальности придет тогда, когда все успокоятся. А пока бывшие военные преступники — такие как Кочарян и Саргсян, проводившие этнические чистки в Карабахе, руки, которых по локоть в крови «Ходжалинских» детей, стариков, женщин, в целях сохранения своего присутствия в политике «стараются ловить рыбу в мутной воде».

История учит, что слабые, неспособные к развитию, теряются в веках, а продолжают существовать и достигают успеха те, кто более гибок и готов к миру. Азербайджан готов налаживать партнерские отношения, проявляя благородство и уважение к армянскому народу.

Армении нужно понимать, что выгоднее наладить отношения с Азербайджаном, чем выступать с реваншистскими лозунгами, строить новые бредовые планы по захвату новых территорий. В Армении нужно освободиться от идеологии 250-летней давности, ненависти к своим соседям, потому, что ненависть делает людей слепыми и отнимает разум.

Несмотря на перемирие, армянская сторона до сих пор не предоставила карту минных полей, в результате чего погибло более 20 азербайджанцев и столько же получило ранения.

Открытие новых коммуникаций, о которых было сказано еще в Трехстороннем заявлении руководителей Азербайджана, России и Армеении от 10 ноября, является единственной возможностью для Армении, которая третье десятилетие находится в состоянии экономического, а теперь и политического кризиса.

Девиз на сегодня – это мир, дружба и сотрудничество и двигаться нужно исключительно в этом направлении.

Посольство Азербайджана в РБ, специально для Беларускай праўды