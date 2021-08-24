Посольство Украины отпраздновало День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины, — сообщили # в пресс-службе дипломатического ведомства.

«Государственный флаг — одна из главных национальных святынь, часть нашей идентичности, нашего генетического кода. С любовью к Украине, с уважением к прошлому нашего народа, мы чтим символ свободной, демократической Украины — сине-желтый флаг. Во время исторических свершений он стал олицетворением непокоренного и сильного духа украинского народа. Он прошел с нашими воинами через испытания в Иловайске, Дебальцево, Саур-Могиле и обязательно вернется на украинские земли Крыма и Донбасса», — поздравил соотечественников посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский.

В своем обращении по случаю 30-летия Независимости Украины, он отметил, что данный праздник является большим событием для каждого украинца, объединяя их по всему миру, вдохновляя на новые свершения, вызывая гордость и уверенность.

«Это праздник памяти о поколениях наших предков, боровшихся за государственность, а также день, когда необходимо думать о завтрашнем дне, о будущих поколениях, о нашей ответственности перед историей. Ведь мы встречаем 30-годовщину Независимости Украины в условиях внешней вооруженной агрессии, когда проливается кровь защитников нашей Родины. Такова цена за стремление нашего народа к достойной жизни в целостной, независимой и процветающей европейской стране», — сказал посол, подчеркнув, что сегодня строится большой дом под названием «Украина», где каждый человек должен чувствовать себя полноправным членом большой всеукраинской семьи.