Украина изначально выступала за урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем, однако главное для нее какие гарантии безопасности будут ей даны. Об этом в пятницу заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о готовности к переговорам о нейтральном статусе страны.

«Мы, Украина с самого начала исходили из того, что решаем любые конфликты политико-дипломатическим путем. Такова политика и сейчас. Для нас главный вопрос гарантии нашей безопасности. Мы, помним 1994-й год, мы помним гарантии стран, которые не смогли обеспечить безопасность Украины от российской агрессии. Поэтому, мы готовы сесть за стол переговоров , чтобы искать реальные гарантии. Это было сказано и нашим президентом», — сказал Каневский, отвечая на вопрос Turan.

Россия уже перешла «красные линии» и «в данной ситуации требуются сильные санкции со стороны Запада и военная поддержка Украины, мы сами будем сражаться за свою страну», — заявил посол.