Благодаря тысячам тонн продовольствия, медоборудования и медикаментов в Украине были спасены жизни многих людей, заявил посол Украины в Баку Владислав Каневский азербайджанским журналистам, комментируя отправку Азербайджаном Киеву очередной партии гуманитарной помощи, состоящую из основного электрооборудования.

«Вся помощь, оказанная до сих пор, является ярким примером искренней дружбы Азербайджана, которую мы очень ценим. Мы никогда этого не забудем. Мы очень благодарны руководству и народу Азербайджана. Я верю, что с помощью наших друзей мы встанем на ноги и обязательно победим», — сказал посол.