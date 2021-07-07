Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

Как сообщает Report, говоря об азербайджано-турецких дружественных и братских связях, председатель Верховного Меджлиса отметил, что Нахчыванская Автономная Республика занимает особое место в двусторонних отношениях, развивается сотрудничество по многим направлениям, подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора и строительства железной дороги Карс-Нахчыван.

Поблагодарив за теплый прием, Джахит Багчы передал свои поздравления по случаю исторической победы во Второй карабахской войне. Подчеркнув, что победа еще раз выдвинула на первый план стратегическое значение Нахчывана, Джахит Багчы расценил азербайджано-турецкие отношения как продолжение связей, заложенных в свое время общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и бывшим президентом Турецкой Республики Сулейманом Демирелем.

Генеральный консул Турции в Нахчыване Мехмет Эмин Кираз принял участие на встрече.