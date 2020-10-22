Посол США в НАТО: Карабахский вопрос необходимо решать в рамках границ и суверенитета Азербайджана

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Карабахский вопрос необходимо решать в рамках границ и суверенитета Азербайджана.

Североатлантический альянс «пытается делать то, что делают США и Россия, а именно — попытаться остановить конфликт в Нагорном Карабахе», отметила она.

Хатчисон напомнила, что эта проблема «гноится в течение тридцати лет». Минская группа ОБСЕ, сопредседатели которой США, Россия и Франция, «хочет вернуть конфликт к начальной стадии, а именно — к суверенным границам Азербайджана, в рамках которых может существовать армянское население», подчеркнула она. По мнению посла США в НАТО, «это можно решить, и тогда конфликт закончится». «Призываем обе стороны обсудить способ остановить насилие, остановить убийства», — заявила она.

Этот вопрос не может быть решен военным конфликтом, его «необходимо решить в рамках границ и суверенитета», указала Хатчисон. «Это то, к чему стремимся мы, Россия настаивает на том же, как и Франция», — заключила посол США в НАТО.(vestikavkaza.ru)