Посол США предостерег Турцию от покупки второго полка С-400

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд предостерег Турцию от приобретения второго полка российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пригрозив «серьезными последствиями».

Как передает РИА Новости, его цитирует телеканал NTV.

«Приобретение С-400 запустило процесс санкций по CAATSA. Покупка новых комплексов С-400 приведет к серьезным последствиям и станет причиной более действенных шагов. Нужно, чтобы мы могли сказать: «У Турции на руках нет С-400», — заявил Саттерфилд на встрече с турецкими журналистами.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.