Посол Ирана в Анкаре: Недоразумение между Ираном и Турцией устранено

«Недоразумение между Ираном и Турцией устранено».

Как сообщает АПА, об этом написал посол Ирана в Анкаре Мохаммед Ферразменд в своем аккаунте в Twitter.

Посол отметил, что недопонимание было устранено во вчерашнем телефонном разговоре глав МИД Турции и Ирана: «Возникшее в последнее время недопонимание было устранено, подчеркнута важность развития и дальнейшего укрепления отношений между двумя странами».

Отметим, что МИД Ирана негативно отреагировал на прочтение президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стихотворения поэта Бахтияра Вахабзаде во время выступления в Баку 10 декабря. В связи с этим 11 декабря посол Турции в Тегеране был вызван в МИД. После этого посол Ирана в Анкаре Мохаммед Феразменд был вызван в МИД Турции, где ему было сказано, что это неверное понимание.

Однако в иранской прессе были опубликованы статьи, содержащие высказывания против президента Турции, а также перед консульством Турции в Тебризе были организованы акции протеста. Из 286 депутатов иранского парламента 225 осудили действие президента Турции.

Вчера глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом выразил серьезную обеспокоенность политизацией недопонимания и выразил недовольство в связи с недопустимыми действиями против Эрдогана.