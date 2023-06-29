Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон выразила сожалению в связи с нападением на съемочную группу AzTV в Париже.
Как передает Report, посол поделилась соответствующей публикацией в Twitter.
«Сожалею о нападении на съемочную группу AzTV во Франции. Я надеюсь, что совершившие это деяние будут пойманы», — говорится в публикации.
Министерство иностранных дел Азербайджана также решительно осудило нападение на азербайджанских журналистов во Франции.
«Мы ожидаем, что данное отвратительное нападение будет расследовано правоохранительными органами Франции в кратчайшие сроки, преступники будут выявлены и наказаны», — отмечается в публикации министерства в Twitter.
Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.