Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон выразила сожалению в связи с нападением на съемочную группу AzTV в Париже.

Как передает Report, посол поделилась соответствующей публикацией в Twitter.

«Сожалею о нападении на съемочную группу AzTV во Франции. Я надеюсь, что совершившие это деяние будут пойманы», — говорится в публикации.

Министерство иностранных дел Азербайджана также решительно осудило нападение на азербайджанских журналистов во Франции.

«Мы ожидаем, что данное отвратительное нападение будет расследовано правоохранительными органами Франции в кратчайшие сроки, преступники будут выявлены и наказаны», — отмечается в публикации министерства в Twitter.

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.