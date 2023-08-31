Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили АПА в МИД, азербайджанская сторона расценила как провокацию попытку отправки грузов на международно признанную территорию без согласования с Азербайджаном, послу был выражен решительный протест.

Было отмечено, что Франция должна прекратить предпринимать шаги, направленные против охраняемых международным правом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, угрожающие хрупкому процессу нормализации, продвигаемому в регионе активными усилиями международных акторов.