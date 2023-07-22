Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поздравил азербайджанских журналистов по случаю Дня национальной прессы.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипломата в Twitter.

П.Михалко подчеркнул, что свободные и независимые СМИ являются основой современного общества.

«Поздравляем азербайджанских журналистов и работников СМИ с профессиональным праздником! Свободные и независимые СМИ являются основой современного общества и заслуживают защиты, поддержки и признания в своей важной работе!», — говорится в твите.

Отметим, что 148 лет назад, 22 июля 1875 года вышел в свет первый номер газеты «Экинчи», учрежденной одним из выдающихся представителей движения просвещения своего времени Гасаном беком Зардаби, и тем самым были заложены основы национальной печати в Азербайджане.