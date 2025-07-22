Сегодня Национальной прессе Азербайджана исполняется 150 лет.

День национальной прессы Азербайджана — профессиональный праздник работников прессы Азербайджана отмечается в стране ежегодно, c 22 июля 1991 года.

150 лет назад, 22 июля 1875 года, вышел в свет первый номер газеты «Экинчи», учрежденной одним из выдающихся представителей движения просвещения своего времени Гасан беком Зардаби.

Газета популяризировала передовые идеи своего времени, призывала людей бороться с невежеством и мракобесием, оказала сильное влияние на общественно-политическое развитие и развитие художественной мысли.

«Экинчи» заложил фундамент истинной демократической и народной прессы на азербайджанском языке, газета, всего 56 номеров которой увидели свет, стала глашатаем народа, знаменосцем азербайджанской журналистики.

Издаваемые в последующие годы известными представителями интеллигенции такие газеты и журналы как «Зия», «Кяшкюль», «Шерги-рус», «Иршад», «Молла Насреддин» продолжили традиции «Экинчи». Основной целью этих органов печати была борьба с невежеством, несправедливостью и просветительская деятельность.

Начиная со второй половины 80-х годов прошлого столетия, азербайджанская печать вступает в новый этап развития. Дух перестройки, начавший свое шествие по всему СССР дошёл и до Азербайджана и оказал сильное влияние на общественную атмосферу страны. В 1989-м году начала издаваться газета «Азербайджан». А считающаяся первой ласточкой в независимой печати газета «Азадлыг» вышла в свет 24 декабря 1989-го года. Газетой руководил известный журналист Наджаф Наджафов.

В 1990-м году начали издаваться газеты «Зеркало», «Сес», в 1991-1992-х годах «Йени Мусават», «Ики сахил», «525-джи газет», «Йени Азербайджан».

По специальному Распоряжению президента Гейдар Алиева от 6 августа 1998-го года была отменена цензура над печатью. В 1999-м году был принят Закон Азербайджанской Республики «О СМИ» и другие нормативно-правовые акты.

31 июля 2008-го года была утверждена по распоряжению президента Ильхам Алиева «Концепция по Поддержке Средств Массовой Информации Азербайджанской Республики». Согласно Концепции 22 мая 2009-го года при президенте Азербайджанской Республики был создан Фонд Государственной Поддержки Развитию Средств Массовой Информации.

12 января 2021 года, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева на базе прежнего Фонда поддержки прессы было создано Агентство развития медиа. После чего вступил в силу новый закон «О медиа», утвержденный главой государства в начале 2022 года. Помимо этого, согласно принятому закону, в стране был упразднен Национальный совет по телевидению и радиовещанию, а его функции переданы новому Совету по аудиовизуальным средствам.

Коллектив # поздравляет всех коллег с профессиональным праздником, желает им успехов в деятельности.