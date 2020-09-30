Посол Азербайджана назвал возможное признание Карабаха сожжением мостов

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов.

«Реакция будет самой негативной», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян и до этого жег мосты своими жесткими заявлениями по Карабаху, стремясь разрушить переговорный процесс.

«Пашинян — виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ», — сказал он.

Комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности его страны помочь Азербайджану в этом конфликте, посол отметил, что подобные выступления еще ничего не значат.

«В руководстве Турции достаточно прагматичные люди, которые понимают, что такое Россия и что такое ОДКБ. Почему ОДКБ не вмешивается в конфликт? Потому что бои идут на азербайджанской территории. Если ОДКБ вмешается, то наш союзник Турция может также вмешаться», — сказал дипломат.

Говоря о целях Баку, Бюльбюльоглу отметил, что у Азербайджана нет задачи выгнать армян из Карабаха.

«Есть цель вернуть туда азербайджанцев, чтобы там жили все вместе», — отметил он.

По его словам, решением конфликта был бы вывод армянских подразделений с территории Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса Нагорного Карабаха.

Бюльбюльоглу также опроверг заявления Еревана об участии турецких военных в конфликте.

«F-16, которые участвовали в учениях, уже улетели, никаких наемников у нас нет. Боевиков из Сирии тоже нет, их ведь сразу было бы видно», — сказал он.