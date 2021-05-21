Послы ЕС утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19

Послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Комитет постоянных представителей совета сегодня единогласно поддержал политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом 20 мая по европейскому цифровому сертификату COVID-19», — говорится в пресс-релизе.

Данный сертификат обеспечит свободное и безопасное передвижение по ЕС вакцинированным, переболевшим и сдавшим отрицательный тест на коронавирус, уточнили в Совете Евросоюза.

Документ будет доступен с 1 июля в электронном или бумажном виде и будет выдаваться гражданам бесплатно.

20 мая Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов о вакцинации. (РТ)