Послы ЕС утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19

Послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Комитет постоянных представителей совета сегодня единогласно поддержал политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом 20 мая по европейскому цифровому сертификату COVID-19», — говорится в пресс-релизе.

Данный сертификат обеспечит свободное и безопасное передвижение по ЕС вакцинированным, переболевшим и сдавшим отрицательный тест на коронавирус, уточнили в Совете Евросоюза.

Документ будет доступен с 1 июля в электронном или бумажном виде и будет выдаваться гражданам бесплатно.

20 мая Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов о вакцинации. (РТ)

| 2021-05-21T21:41:25+04:00 21 мая 2021, 22:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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