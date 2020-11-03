Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября

В течение дня 2 ноября и в ночь на 3 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить

В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «КУБ», 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами противника.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.