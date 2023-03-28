США ужесточили свою стратегию, касающуюся войны России в Украине, чтобы Киев мог добиться возврата оккупированных территорий, пишет британская газета Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Мы хотим, чтобы Украина победила и сохранила всю свою территорию. Цель состоит в том, чтобы обеспечить ее суверенитет и независимость, а это будет означать возвращение всех земель», — сказал он.

Ранее США называли своей целью не поражение России как таковое, а защиту Украины и обеспечение Киева сильной военной позицией к началу дипломатических переговоров. Конгрессмен Сет Мултон утверждал, что в Вашингтоне «не хотят, чтобы Россия проиграла слишком сильно», поскольку это может подорвать мировую стабильность. «Говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», — заявлял он.

Однако с учетом происходящего на фронте и продолжающихся атак по мирным жителям стратегия США изменилась. «Мы видим новые ужасные удары по украинскому народу, а Россия не проявляет никакого интереса к переговорам. Поэтому наша позиция заключается в том, что мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине выжить как независимой, демократической стране», — подчеркнул собеседник газеты.

В Белом доме отметили, что оружие, поставляемое США и их союзниками Украине, стало совершеннее и мощнее по сравнению с поставками до 24 февраля, и действия НАТО могут стать более радикальными. Если раньше политика США была направлена на то, чтобы конфликт не перерос в прямую конфронтацию между Россией и альянсом, то заявление президента Владимира Путина о намерении разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие «подчеркнуло потенциальную опасность», после чего «НАТО стало смелее», пояснил чиновник. (moscowtimes.ru)