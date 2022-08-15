МЧС Армении обновил список граждан, которые считаются пропавшими после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, передают армянские СМИ.

В списке 22 человека. В их числе шесть граждан Ирана и одна гражданка России.

Напомним, что в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» 14 августа погибли 7 человек. В поисках участвуют 350 спасателей, также им помогают около 150 волонтеров. Общее количество пострадавших — 61 человек. 13 пострадавших продолжают лечиться в различных больницах, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Остальные госпитализированные больные выписаны.