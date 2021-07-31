Полицейские Берлина квалифицируют как «умышленное нападение» атаку злоумышленника на прохожих, которая произошла вечером в пятницу, 30 июля. Версия с террористическим актом ими отвергается.

«Три человека ранены, у одного ножевое, у второго — огнестрельного, у третьего — перелом, непонятно пока, как это случилось​​​. Все трое отправлены в больницу. На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения», — передает РИА Новости комментарий правоохранителей.

Напомним, инцидент произошел столичном районе Вединг вечером. Вооруженный ножом и пистолетом неизвестный напал на прохожих и успел ранить несколько человек (rg.ru).