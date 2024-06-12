США предостерегают от полномасштабного военного конфликта на границе между Израилем и Ливаном. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что Вашингтон не хочет «эскалации конфликта».

«Это приведет лишь к дальнейшим жертвам как с израильской, так и с ливанской стороны и серьезно подорвет общую безопасность Израиля и стабильность в регионе», — сказал он.

Миллер подчеркнул, что США понимают всю сложность ситуации на северной границе Израиля, куда из-за «непрекращающихся атак «Хизбаллы» не могут вернуться десятки тысяч израильтян.

Вашингтон может призывать, конечно, но как быть, если ситуация обострится, если «Хизбалла» перейдет все грани терпения и сделает необходимым серьезный ответ радикалам Ливана? Может ли Израиль пойти на более решительные шаги в северном направлении?

Своей оценкой ситуации согласились поделиться с # известные израильские аналитики.

Как считает военный эксперт Давид Гендельман, текущая обстановка на северной границе Израиля не может оставаться такой бесконечно.

«До 80 тысяч выселенных жителей приграничной полосы, постоянные обстрелы ракетами, ПТРК и БПЛА, разрушения, ущерб экономике и т.д. Шансы на продвигаемое американцами политическое урегулирование не велики, поэтому возрастает вероятность того, что вопрос будет решен военным путем», — говорит он.

Армия обороны Израиля в основном завершила подготовку к войне на северном фронте, операция на юге в Рафахе тоже может быть завершена в короткое время, поэтому сейчас дело за политическим решением правительства, констатирует Гендельман.

Аналитик, политический и общественный деятель Давид Эйдельман начал свой комментарий с заявления, что война с «Хизбаллой» будет, и точка. «Это даже не вызывает сомнения. Вопрос единственный – когда она будет. О том, что новая война с «Хизбаллой» будет, было известно после окончания прошлого тура нашего с этой организацией в 2006 году. Тогда нам удалось отбросить ее от границ, и обеспечить безопасность северных территорий. Напомню, что из южного Ливана, куда израильская армия входила именно тоже защищая собственные границы, она в качестве жеста доброй воли вышла в 2006 году. Этот жест не был оценен, и в 2006 году «Хизбалла» атаковала Израиль, и тогда Израиль отбивался.

Возможность войны «Хизбаллы» с Израилем усилилась в тот момент, когда начались так называемые арабские революции и война в Сирии. В этот момент произошло следующее – Россия вместе с Ираном привезла в Сирию огромное количество оружия. Это оружие переправлялось в Ливан, «Хизбалле», потому что «Хизбалла» участвовала в сирийской войне на стороне Асада, то есть, вместе с Россией и Ираном. Израиль, понятно, старался уничтожать караваны с оружием, которые отправлялись в Ливан. Но даже если из трех караванов Израиль уничтожал два, то один все равно доходил. И у «Хизбаллы» оказалось много оружия. Оружие у террористической организации находится не для того, чтобы ржаветь в арсеналах. Поэтому вопрос, когда это оружие будет применено «Хизбаллой», был открытым», — рассказал аналитик.

После 7 октября, после атаки ХАМАСа на Израиль, и после начала военного противостояния в Газе «Хизбалла» решила воспользоваться этим и ударить по израильскому северу, продолжил он. «К сожалению, израильское правительство оказалось недостаточно подготовлено для того, чтобы отбить удар «Хизбаллы». Сегодня, к сожалению, у нас на севере фактически невозможная жизнь. Израильский север находится под постоянными обстрелами и люди оттуда ушли. Единственный вопрос, который стоит и перед израильским командованием, и перед израильским политическим руководством, и перед нашими союзниками (прежде всего, перед главным союзником – США) – тайминг, когда это сделать? Сейчас, пока не прекращена схватка с ХАМАС, или позже? Многие в Израиле, которые являются сторонниками мощнейшего удара по «Хизбалле», считают, что пока не время, сейчас надо покончить с ХАМАС, закрыть этот фронт, получить назад заложников, подготовиться, и только после этого нанести удар. Другие говорят, что ситуация, когда наши жители не могут вернуться в свои дома, непереносима, и поэтому ждать нельзя. Вот, собственно, вся дилемма, которая стоит перед Израилем.

Я понимаю логику американцев, которые говорят, что если сегодня нанести мощный удар по «Хизбалле» в Ливане, то этим дело не ограничится – в бой сунется и Иран. И тогда начнется гораздо более жесткое столкновение и с Ираном, и с Сирией, и со многими другими прокси на Ближнем Востоке. Но возможно ли вообще решить эту проблему хотя бы на время мирным путем, это вопрос, потому что у Ближнего Востока есть особенность – вроде бы все являются чьими-то прокси. Все. В том числе, когда мы говорим про Израиль, то очень часто его называют прокси США. Вроде бы у Ирана много своих прокси, но когда говорят про эту страну, то имеют в виду, что сегодня она представляет российский режим или кого-то еще. Но в это же время все на Ближнем Востоке ведут себя самостоятельно, согласно своей воле, согласно своим идеологическим, стратегическим интересам. Вот то, что происходит. Поэтому один из вопросов войны с «Хизбаллой» это вопрос большой-большой войны по переделке региона. Но эту войну хочет с 2022 года Иран, и собственно говоря, Иран и обиделся на ХАМАС во многом, потому что тот запустил фальстарт. Тегеран хотел, чтобы та атака, которая случилась 7 октября, была не только со стороны ХАМАС, но и со стороны «Хизбаллы», и со стороны Сирии, и со стороны Палестинской администрации Иудеи и Самарии, и так далее, и самого Ирана, конечно. И тогда это могло представлять угрозу существованию государства Израиль. Потому что то, что сделал ХАМАС, может представлять угрозу только для жизни части израильтян. У Ирана этот план не получился. Вопрос – стоит ли сейчас делать то, чего хочет Тегеран? А он именно хотел большого-большого столкновения, которое должно было включить не только нашу часть Ближнего Востока, но и Южный Кавказ. У него это не получилось. Вопрос – как разрядить эту ситуацию, и как решить ее, не приводя к новой мировой войне на Ближнем Востоке», — заключил Эйдельман.