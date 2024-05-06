«Хизбалла» проводит военную подготовку более 300 своих боевиков в провинции Латакия на западе Сирии.

Об этом сообщает сирийский ТГ-канал Sham. Учения продлятся несколько месяцев, в течение которых боевики будут обучаться использованию тяжелого вооружения, ракетных систем и дронов.

А The Telegraph. пишет, что Иран обучает боевиков «Хизбаллы» атакам дронов на север Израиля на быстро расширяющейся сверхсекретной базе в 8 км от иранского г. Кум. Отмечается, что за последние 20 лет взлетно-посадочная полоса базы увеличилась втрое (с 500 до 1.500 м). В свою очередь, это позволяет эксплуатировать более крупные дроны.