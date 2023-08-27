Череда ЧП на взрывоопасных объектах охватила Румынию вскоре после того, как власти страны открыли дунайские порты для украинского зерна и взялись удвоить их пропускную способность, чтобы помочь экспорту.

Вечером в субботу, 26 августа, в населенном пункте Креведия в уезде Дымбовицае на заправочной станции сжиженного нефтяного газа (АГЗС) произошло несколько последовательных взрывов. В результате возник пожар, один человек погиб, более 50 пострадали. Огонь перекинулся на близлежащие постройки, и экстренные службы объявили эвакуацию почти 3 тысяч человек.

Масштабы ЧП вынудили власти подключить Европейский механизм гражданской обороны, пишет ТАСС. Самолеты C-27J Spartan ВВС Румынии вывезли четырех пострадавших в больницы Брюсселя и Милана, а Генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.

Спустя несколько часов в 20 км от взорвавшейся АЗС пожар вспыхнул на складе пластмасс. ЧП произошло в городе Драгомирешт, где находится оборонный завод. Власти от лица министра экономика Штефана Раду Опреа заверили, что связи между двумя инцидентами нет.

Румыния стала ключевым хабов по экспорту продовольствия из Украины после того, как Россия вышла из зерновой сделки и объявила блокаду украинских черноморских портов. Сейчас через Дунай вывозится 2 млн тонн зерна ежемесячно, и власти Румынии при поддержке и США и ЕС намерены увеличить экспортные мощности терминалов до 4 млн тонн.

Премьер-министр Марчел Чолаку заявил в воскресенье, что Румыния обеспечит Украине 40 млн тонн зернового экспорта в нынешнем году. Число барж, доступных для перевозки, удвоится, до 14 судов в день. С октября зерновозам разрешат ночные рейсы. Кроме того, запланировано открытие новых автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной и расширение железнодорожной инфраструктуры.

«Мы хорошо выучили уроки по России, — сказал Чолаку Financial Times. — У нас нулевая зависимость от России по энергоресурсам, а наша поддержка Украины безусловна». (moscowtimes.ru)