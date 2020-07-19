После пожара в Нанте задержан мужчина

Полиция задержала мужчину в ходе расследования обстоятельств cильного пожара в соборе святого Петра и Павла в городе Нант на западе Франции. Следователи хотят изучить «определенные аспекты» действий задержанного в течение дня, поскольку он отвечал за закрытие собора в ночь перед происшествием, заявил представитель прокуратуры города в воскресенье, 19 июля. Он предостерег от «преждевременных и поспешных» утверждений о возможной причастности задержанного к пожару. Иные подробности о личности мужчины пока не известны.

Огонь в храме вспыхнул утром 18 июля. Десятки пожарных сумели взять пламя под контроль лишь через несколько часов. Специалисты изучают версию поджога. По сведениям прокуратуры, речь идет о трех очагах возгорания, расположенных в отдалении друг от друга.

Пожар уничтожил большой орган. По оценке властей, храм пострадал в меньшей степени, чем собор Парижской Богоматери, горевший в апреле 2019 года.

Собор святого Петра и Павла в Нанте внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар. Реставрационные работы заняли 13 лет. (DW)