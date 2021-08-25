Представитель оппозиционной фракции «Армения» Гегам Назарян получил травму глаза во время потасовки в армянском парламенте и был госпитализирован, сообщил член фракции Гегам Манукян.

Об этом передает РИА Новости.

«Гегама Назаряна доставили в центр Малаяна. Он получил травму глаза», — сказал Манукян агентству Sputnik Армения.

В среду в парламенте Армении произошли две потасовки. Одна — во время выступления провластного депутата от правящей фракции «Гражданский договор» Айка Саркисяна, раскритиковавшего работу прежних министров обороны Армении, вторая — депутата от оппозиционной фракции «Армения», руководителя партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопяна, нелестно высказавшегося о недавно принятой программе правительства.