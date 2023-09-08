Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетанияху почувствовала себя плохо во время отдыха на Кипре и по возвращении была доставлена на обследование в больницу «Адасса Эйн-Керем». Об этом сообщила в пятницу пресс-служба больницы «Адасса».

Согласно сообщению, супруга премьер-министра была госпитализирована в хирургическое отделение, где прошла обследование и лечение внутривенными инфузиями. После того, как ее анализы пришли в норму, Сару выписали из больницы. По сообщению канцелярии премьер-министра, Сара провела в больнице одну ночь, ее выписали сегодня днем.

Супруги Нетанияху вылетели на Кипр 3 сентября и вернулись на следующий день, 4 сентября. Израильские СМИ сообщали, что для них был арендован этаж в самом роскошном отеле острова, который расположен в Лимасоле, в часе езды от столицы Кипра.

Визит Нетанияху на Кипр был запланирован на июль, но тогда глава правительства внезапно попал в больницу с приступом аритмии, ему имплантировали искусственный водитель сердечного ритма (пейсмекер). (israelinfo.co.il)