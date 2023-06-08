Неймар хочет вернуться в «Барселону» после шести сезонов в «ПСЖ».

Как пишет Diario Sport, после неудачи в переговорах о возвращении Лионеля Месси каталонский клуб намерен активировать план Б.

«Барселона» уверена, что одобренного Ла Лигой лимита зарплат хватит для подписания звезд топ-уровня, поэтому анализирует рынок. Цель клуба – трансфер звезды, которая будет делать разницу.

Хави строил планы на сезон с учетом возможного возвращения Месси и даже намеревался поменять схему. Тренер разговаривал с Лео и был уверен, что аргентинец станет важным звеном в атаке «Барсы» со следующего сезона. Однако после решения Месси о переходе в «Интер Майами» клубу придется искать иные варианты усиления атаки.

В числе игроков, которых предложили «Барсе», есть Неймар. Ради возвращения в каталонский клуб бразилец готов снизить зарплату.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил Неймара на трансфер второе лето подряд.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. До этого он играл в бразильском «Сантосе». (sport.ru)